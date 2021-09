GdS – Udinese-Napoli: poche modifiche rispetto alla partita contro lo Spezia per i friulani

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’inizio spettacolare della squadra di Luca Gotti, l’Udinese, che lunedì giocherà contro il Napoli: “Le scelte del Picco definiscono bene quelle che sono le gerarchie dell’allenatore, che si riproporranno anche nella partita di lunedì sera con il Napoli. Spazio a Walace, all’occorrenza responsabilità temporanee ad Arslan, dentro Jajalo nei minuti finali nel caso in cui sia necessario per motivi tattici garantirsi maggior possesso palla. Possibilità di ribaltare le gerarchie? Poche, per non dire nulle“.