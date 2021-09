L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen e all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti: “Papà Spalletti Il rapporto tra i due va intensificandosi con il passare delle settimane. Il centravanti nigeriano parla di Spalletti come di un secondo papà, che non lo trascura ed è sempre prodigo di consigli. Anche nell’intervallo di Leicester, le parole dell’allenatore gli sono servite per intensificare la sua azione e per sprecare il meno possibile.”.