GdS – Osimhen non ha ancora espresso il 100% del suo valore

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen e ai gol contro il Leicester: “Il loro rapporto è davvero speciale, il tecnico sta lavorando alla sua crescita, convinto com’è che Osimhen potrà diventare un attaccante di valore mondiale, un “superbomber” o un “extrabomber” per riprendere quanto è stato detto dallo stesso allenatore al termine della gara. Le sue potenzialità non sono ancora del tutto espresse, si ritiene che siano ancora al 50 per cento”