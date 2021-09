Altobelli: “Osimhen è fortissimo, migliorerà definitivamente quando si assocerà con i compagni”

Alessandro Altobelli ex attaccante della Juventus tra le altre, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, parlando di Osimhen ed analizzando punti forti e deboli.



“Osimhen Deve imparare a leggere meglio il gioco. Ovvero studiare la posizione dei compagni e i movimenti che da fare: quando tagliare, quando andare sul primo palo, quando attaccare il secondo. Il tutto con il solo ed unico scopo di liberarsi dell’uomo e trovarsi nella migliore condizione per fare gol. L’attaccante ha solo un compito prima di buttarla dentro: deve arrivare prima del difensore vivendo sul millesimo di secondo». Quando è nell’area di rigore è fortissimo. Non ha un colpo in particolare, perché sa fare gol di testa e calcia con entrambi i piedi. Poi ovviamente i margini di crescita sono enormi.

La sua fortuna si chiama Luciano Spalletti. Quest’anno Osimhen gioca in una squadra forte con due esterni forti che mettono tanti palloni in mezzo: l’allenatore è perfetto per le sue caratteristiche perché vuole un gioco votato all’attacco.”