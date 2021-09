Gianluca Vigliotti è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la partita contro il Leicester: “Spalletti merita 7,5 per quello che ha fatto contro il Leicester. Ha dimostrato di essere capace di leggere la partita e di saper sfruttare tutta la rosa. Non può essere un caso se ha segnato nei minuti finali contro Genoa, Juventus e Leicester”.