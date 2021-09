Furio Valcareggi, procuratore, è intervenuto in diretta a Tuttomercatoweb dove ha parlato del Napoli di Spalletti, in particolare di Victor Osimhen.

“Spalletti è l’ideale per la formazione azzurra e per i napoletani, dà il meglio di sé. Ha una squadra forte, basti pensare a Osimhen, Insigne e Koulibaly che non fa passare nessuno. Lotterà per lo scudetto. Osimhen? Gioca bene, segna. È molto agile, in area ci vive bene, di testa ha fatto un gol alla Batistuta o alla Bettega, da centravanti vero”.