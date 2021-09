Transfermarkt – EL: il Napoli tra le squadre più valutate della competizione

Transfermarkt ha stilato una classifica delle squadre iscritte all’Europa League con il maggior valore di mercato. Nella top 10 rientra anche il Napoli di Spalletti. Al primo posto c’è il Leicester city con una rosa di 28 giocatori e un valore di mercato complessivo pari a 550milioni di euro.

Posizione di prestigio per il Napoli che con un valore di mercato di 517milioni di euro si classifica seconda. Dato molto importante per gli azzurri che hanno dimostrato di poter far sentire la propria voce in questa competizione.

Di seguito la classifica completa: