Tmw – Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Lunedì 20 settembre alle ore 20.45 si disputerà la partita di campionato Udinese-Napoli. Queste le probabili formazioni del match secondo Tuttomercatoweb.

Per i friulani è probabile la conferma dell’11 iniziale che ha steso lo Spezia. Davanti Pereyra è favorito su Deulofeu, mentre a centrocampo Makengo è favorito per affiancare Arslan e Walace. Spalletti avrà dei nodi da sciogliere. Difficilmente Lobotka recupererà per la trasferta, mentre Mario Rui dovrà stringere i denti per esserci. Davanti Politano e Zielinski sono favoriti su Lozano ed Elmas. Gli altri uomini vanno verso la conferma

Probabile formazione Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra, Pussetto.

Probabile formazione Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen.