La Ssc Napoli, attraverso i suoi profili social, ha ricordato la vittoria in Champions League contro il Liverpool – allora campione d’Europa – del 17 settembre 2019. In quell’occasione la sfida finì per 2-0. Il Napoli, allora allenato da Carlo Ancelotti, passò in vantaggio con Dries Mertens su calcio di rigore. Nel finale arriverà il gol del raddoppio siglato da Fernando Llorente, prima rete per l’attaccante basco con la maglia partenopea.