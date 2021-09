Savoldi: “Osimhen? Promette bene, ma è ancora grezzo. Va sfruttato al meglio”

Beppe Savoldi, ex calciatore, intervistato da Tuttomercatoweb.com, parla di Victor Osimhen e del suo potenziale.

“L’ho sempre visto come un giovane promettente, ma ancora grezzo. Deve avere tempo per poter fare vedere tutto il suo potenziale. Deve acquisire esperienza e quindi può ancora migliorare in tutto. Deve giocare e partita dopo partita potrà ulteriormente progredire. In particolare, deve capire quali giocate inventarsi ad esempio, ma al tempo stesso deve esser bravo l’allenatore a sfruttarlo e i suoi compagni devono capire come servirlo per esaltarne le caratteristiche”.





“Se mi rivedo in Osimhen? Non volevo dirlo… Ha grandi capacità acrobatiche e una corsa impressionante, e in più una grande elevazione. Chi segue il calcio vede queste cose, ora serve sfruttarlo al meglio”.