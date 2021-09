Rohr, Ct Nigeria: “Osimhen? Deve ancora crescere. Può diventare il nuovo Drogba”

Gernot Rohr, Ct della Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato di Victor Osimhen, punto fermo sia del Napoli che della nazionale nigeriana.



“Attualmente Victor è uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma non ancora del mondo. È giovane, ambizioso e molto motivato. Penso che abbia le carte in regola per diventare un grandissimo attaccante, uno dei migliori in assoluto. Ma deve ancora crescere… In Nazionale siamo molto contenti di lui. Osimhen ha fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili, arrivando già a segnare gol importanti nonostante la sua giovane età. Il nostro attacco è sicuramente in buone mani, anche grazie a lui”.





“Prima stagione al Napoli? Sono convinto che avrà fatto tesoro della scorsa annata per migliorare e crescere, tanto come uomo quanto come professionista. Questa stagione, detto in altre parole, sarà migliore della precedente. Mi riferisco sia al Napoli sia alla Nigeria, Osimhen sarà protagonista a suon di gol pesanti e decisivi proprio come a Leicester. Può diventare il nuovo Drogba, non ho dubbi su questo. Victor ha tante qualità che ricordano quelle della leggenda ivoriana Didier, speriamo che possa ripercorrerne i passi a livello di club e di Nazionale. È costato tanto? Un attaccante che segna tanti gol è sempre costoso, conosciamo tutti il mercato. Il discorso oggi vale per Osimhen, così come in passato valeva per Drogba e tanti altri”.