Martino: “Contro il Leicester la differenza l’ha fatta Osimhen”

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della partita di ieri contro il Leicester: “In Inghilterra ha fatto la differenza Victor Osimhen, importanti sono state le sue caratteristiche fisiche per il suo senso e la sua voglia di fare gol. La rosa del Napoli è davvero di grande valore e i cambi possono essere decisivi come ad esempio Ounas, Politano e Petagna. Si deve, invece, migliorare il reparto difensivo, bisogna lavorarci”.