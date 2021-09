Leicester, Perez: “Potevamo essere più pericolosi. Il Napoli è una squadra di grande livello”

Ayoze Pérez, giocatore del Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni a UEFA.com al termine della sfida contro il Napoli, disputata ieri sera al King Power Stadium. Il Napoli dopo uno svantaggio di due gol è riuscito a pareggiarla per 2-2, con la doppia rete di Osimhen.

L’attaccante dei Foxes ha così commentato: “I media hanno ipotizzato che il Napoli sia una delle favorite per vincere la competizione. Questo ci basta per capire il livello di questa squadra. Possiamo sicuramente essere più bravi con la palla, ma siamo realmente una buona squadra: riusciamo a creare occasioni e siamo pericolosi in contropiede. Oggi dobbiamo prendere il punto e andare avanti”