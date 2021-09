Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha dato i voti a tutti i protagonisti in campo al King Power Stadium, compreso l’arbitro portoghese Tiago Martins, al quale la direzione del giornale romano ha deciso di dare una piena sufficienza.

Per il quotidiano, il suo arbitraggio è stato discreto, anche se su un paio di episodi ci sarebbe qualcosa da dire: per il giornale, al 14′ Iheanacho trattiene Fabian in ripartenza e manca un giallo al trequartista inglese, mentre a fine primo tempo gli inglesi chiedono un rigore, anche se l’anticipo di Insigne è netto sulla palla.

Nel secondo tempo, il portoghese è aiutato molto dal Var sul goal di Daka, in leggero fuorigioco, per cui da annullare, mentre a fine partita ammonisce per la seconda volta Ndidi per una trattenuta su Ounas e giustamente lo espelle.

Voto CDS:6,5.