Leicester, Barnes: “Non siamo soddisfatti. Volevamo i tre punti”

Harvey Barnes, attaccante del Leicester, ha commentato la prestazione di squadra ai microfoni di BT Sport dopo aver disputato il match contro il Napoli.

Il calciatore, autore del secondo gol e migliore in campo ha così dichiarato: “Era la prima del girone, volevamo i tre punti ed eravamo sulla strada giusta. Per questo c’è delusione, ma ci sono anche molti aspetti positivi: i gol, le occasioni create. Fare un gol e un assist dopo il mio infortunio è stato fantastico. Ma è difficile essere soddisfatti quando non arrivano i tre punti“.

Anche Barnes conferma il dispiacere della squadra nell’aver perso i tre punti contro un buon Napoli guidato all’attacco da Victor Osimhen.