L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 4° giornata di Serie A

Dopo la prima giornata delle competizioni europee, bilancio leggermente negativo per le italiane in corsa, si ritorna in campo con la 4° giornata di campionato. Occhio dunque a possibili turnover, alcuni calciatori infatti non riposano da troppo e visto il grande impegno profuso contro avversario del calibro di Real Madrid e Liverpool su tutte, potrebbero esserci delle novità. Passiamo dunque ai nostri consigli e, ultima ma non meno importante, la TOP 11 di MondoNapoli!

Di seguito i consigli reparto per reparto:

PORTIERI

Musso: Il portiere argentino dell’Atalanta, arrivato in estate dall’Udinese, è sempre una garanzia! Nonostante la difesa dei bergamaschi che ogni tanto lascia dei buchi, lui è sempre impeccabile. Nella partita pareggiata col Villareal in Champions League, Musso si è fatto notare per alcuni formidabili interventi. Sul cammino della “dea” ora c’è la Salernitana, per cui diventa impossibile lasciarlo fuori.

Ospina: Diventato di nuovo il titolare dopo l’infortunio di Meret, l’estremo difensore colombiano è sempre un ottima scelta al fantacalcio. Anche lui si è dato da fare col Leicester, grande l’uscita bassa su Barnes all’inizio del primo tempo! Il Napoli affronterà l’Udinese ed Ospina è pronto a dire la sua, schieratelo soprattutto se non avete Meret (potrebbe essere una delle poche occasioni).

Audero: Buona la partenza della Sampdoria di D’Aversa! Reduci da un gran pareggio al Marassi con l’Inter, i blucerchiati andranno di scena al Castellani dove li attende l’Empoli. I liguri affronteranno il match con il solito stile piuttosto difensivo ed è per questo che, Audero, potrebbe essere una buona scelta.

DIFENSORI

Odriozola: Buon debutto alla prima con la maglia viola per Alvaro Odriozola. Il terzino spagnolo ha preso il posto di Venuti, nel corso del primo tempo, uscito per infortunio. Subito una buona prova difensiva e non solo, le cose per lui si sono complicate dopo l’inserimento di Gosens ma il calciatore, scuola Real, ha saputo tener botta. Contro il Genoa prima chance per lui da titolare ed è sicuramente una buona opportunità per tutti quelli che hanno puntato su di lui.

Mancini: Il vice-capitano della Roma, Gianluca Mancini, è sempre una certezza. Sia con che senza il modificatore, l’arcigno difensore è una vera e propria fabbrica di 6,5. Sarà sicuramente al centro della difesa che proverà ad arginare gli attacchi del Verona. Viene da un goal contro il CSKA Sofia e l’entusiasmo di una Roma che, con Mourinho, non ha ancora mai perso.

Ansaldi: L’ex giocatore di Inter e Genoa tra le altre, è sempre una buona scelta low cost per la difesa. La sua titolarità, all’inizio del campionato, era leggermente in dubbio per via della concorrenza di Aina. A suon di assist però l’argentino ha ristabilito le gerarchie! Gioca a centrocampo e, nonostante giochi contro il Sassuolo, questo è un buon motivo per schierarlo, magari come terzo slot.

Hysaj: Dopo la brutta figura con il Galatasaray, la Lazio ha bisogno di rialzare la testa. Ci proverà d’avanti ai suoi tifosi, contro il Cagliari del neo arrivato Walter Mazzarri. Ancora qualche problemino per Lazzari che, probabilmente, lascerà il posto a Marusic. Sulla fascia sinistra invece c’è ancora una volta Hysaj. L’albanese ha garantito finora buoni voti ed anche un goal, può essere una buona scelta in una partita, sulla carta, tranquilla.

Reca: Arkadiusz, non Milik, ma Reca è un buon esterno di spinta dello Spezia di Thiago Motta. Per molti è stata una scommessa da ultimi slot in difesa, in questa giornata arriva l’occasione giusta per lanciarlo dai titolari. Con il Venezia è una buona chance per i liguri di portare a casa i tre punti dopo la sconfitta con l’Udinese. Anche a crotone, Reca, non ha fatto mai mancare bonus e buoni voti, adesso puà confermarsi con lo Spezia.

CENTROCAMPISTI

Djuricic: Sassuolo-Torino è il match che apre la quarta giornata di Serie A, ci si aspetta una partita molto intensa tra due squadre in crescita. Gli emiliani, nonostante la sconfitta, hanno dato una grande prova. Tra i migliori sicuramente c’è stato Filip Djuricic, suo il goal che ha ristabilito il punteggio sulla parità all’Olimpico. Potrebbe ripetersi contro gli uomini di Djuricic, visto che, insieme a Berardi, è il punto fermo dell’attacco di Dionisi.

Candreva: L’esterno della Sampdoria è sempre una certezza al fantacalcio. Buoni voti garantiti e qualche bonus ogni tanto che non guastano mai. Buona partita anche contro l’Inter, un buon 6,5 per lui ed ora ha una buona chance di ripetersi contro l’Empoli di Andreazzoli. Consigliato come terzo/quarto slot dato che, l’ex Lazio ed Inter tra le altre, non ha ancora mai timbrato il cartellino.

Callejon: Lo spagnolo ed il 4-3-3, una storia d’amore che non finisce mai. Con l’arrivo di Italiano, l’ex ala del Napoli si è subito posizionata sulla sua fascia di competenza. Anche per lui, come per Candreva, manca ancora qualche bonus. E’ questo che si aspettano i suoi fantallenatori dato che è un attaccante listato centrocampista. Occhio al ballottaggio con Sottil ma se dovesse partira dal primo, sarebbe un’ottima scelta contro il Genoa.

Maggiore: Anche lui, così come Reca per la difesa, è una scommessa da ultimi slot. Attenzione però, l’anno scorso ha portato anche diversi bonus e questa Serie A, per lui, è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante le sconfitte con Lazio e Udinese, il centrocampista dello Spezia ha fatto sempre registrare delle ottimi prestazioni. Contro il Venezia, ghiotta opportunità di lanciarlo dal primo, difficilmente ve ne pentirete.

Vidal: A distanza di un anno, Arturo Vidal, è passato da essere uno dei top del centrocampo ad una scommessa low cost. Le invereconde prestazioni della scorsa stagione hanno radicalmente cambiato le carte in tavola tanto che, nell’Inter ormai non c’è più posto per lui tra i titolari. Ai fantallenatori nostalgici che hanno puntato sul cileno, l’ex Barcellona potrebbe regalare una buona prestazione. Dopo il Real Madrid, Inzaghi punta al turnover col Bologna. Dentro dunque Vidal che vorrà scrollarsi di dosso tutte le critiche.

ATTACCANTI

Leao: Ottima la stagione del portoghese fino a questo momento, ha fatto ammattire la difesa della Lazio nella scorsa giornata ed ora è pronto a ripetersi. Non sarà facile per il Milan spuntarla con una Juventus a corto di punti ma con la carica della vittoria in Champions. Prenderà il posto sulla fascia sinistra, pronto a servire l’assist giusto per Giroud. Il Milan è la squadra più in forma del campionato e, a meno di attacchi epici, al momento se avete l’esterno classe 99′ dovete schierarlo.

Raspadori: In goal contro il Verona, Giacomo Raspadori, fresco anche di gol e convocazione in nazionale, guiderà l’attacco del Sassuolo contro il Toirno. I neroverdi sono una squadra che, per tradizione, fa dell’attacco la sua miglior difesa ed è per questo che abbiamo deciso di puntare sulla punta bolognese. Anche con la Roma un buon match prima di essere costretto a lasciare il campo, ha fame di goal e vuole dimostrare di meritare il posto del sempre pronto Scamacca.

Caputo: Dal Sassuolo alla Sampdoria, Ciccio è pronto a segnare anche in Liguria. Per il momento non eccellente il suo esordio contro l’Inter, solo 5.5, ma il centravanti di Altamura è sempre in agguato su ogni pallone che entra in area. Con l’Empoli potrebbe firmare la prima reta con i blucerchiati per cui occhio a che deciderà di non schierarlo.

Henry: Il Venezia ha scoperto un fiume in piena, si chiama Thomas Henry. Un gol nell’ultima gara e tanta voglia di mettersi in gioco. Contro lo Spezia può essere la sua gara.

Nico Gonzalez: Un talento puro, anzi purissimo quello di Nico Gonzalez, affascinato e già integrato nella nostra realtà. Contro il Genoa questa giornata occasione ghiotta da sfruttare per lui ma anche per i suoi fantallanatori.

Qui la nostra Top 11: