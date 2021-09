Juventus, approvato il bilancio. Perdite per 209,9 milioni di euro

La Juventus, con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che il CdA ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. La società bianconera ha chiuso con delle perdite pari a 209,9 milioni di euro. Nel comunicato si fa riferimento a come la situazione del Covid abbia penalizzato l’esercizio. Inoltre, si fa riferimento al progetto della SuperLega, e su come la sua realizzazione sia al momento incerta, nonostante la società resti fermamente convinta della legittimità. L’indebitamento finanziario ammonta a 389,2 milioni di euro.