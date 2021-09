La pagina “Colours of Football” su Twitter ha postato un’immagine con tutte le maglie ufficiali delle squadre dell’Europa League: già ieri sera abbiamo potuto vedere gli azzurri sfoggiare la nuova maglia di color rosso. Ma non è tutto, infatti come si può notare dalla foto postata, ci sarebbe anche una divisa di color blu con decorazioni in oro ancora mai presentata in via ufficiale.