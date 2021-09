Questa squadra dimostra di saper crescere, almeno sotto l’aspetto della personalità: il Napoli di Luciano Spalletti, anche grazie al suo condottiero, ha dimostrato di saper rispondere agli schiaffi subiti, dimostrando grande personalità.

Gli avversari avevano una rosa lunga e quest’anno, un po’ sulla scia del mercato inglese, hanno speso 70 milioni di euro, ma il Napoli esce persino con un pizzico di rammarico per il risultato, che è un po’ bugiardo.

Onore al tecnico, che ha capito che bisognava riempire l’area, ma soprattutto onore a chi effettivamente l’ha riempita: Osimhen ha saputo essere cattivo sotto porta e dopo la doppietta è andato sotto la curva a festeggiare con i tifosi, che non aveva mai visto.

Fa bene Spalletti a pungolarlo e a non esaltarlo, in quanto i margini di miglioramento sono innumerevoli, ma la strada è lunga e c’è tanto lavoro da fare per far diventare il nigeriano un extra-bomber.

Fonte: Il Roma.