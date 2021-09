Gazzetta: il salto di mentalità del Napoli con Spalletti

Nelle prime quattro partite della stagione, il Napoli ha dimostrato un resistenza mentale alle difficoltà che da queste parti non si era mai vista. Grazie anche a Luciano Spalletti, che ha saputo gestire alla perfezione i cambi sinora.

Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli ha deciso di mettersi a cavalcare la gara, con Spalletti bravissimo a indicare la strada. Così sono arrivati i due strepitosi gol di Osimhen: il primo con un tocco furbo ed elegante, il secondo con un imperioso stacco di testa. Il repertorio, insomma, dell’attaccante di razza, che con Spalletti può davvero arrampicarsi – come ha cominciato a fare già ieri sera – in una dimensione inimmaginabile. Un salto di mentalità, come quello che ha accompagnato il primo gol di Pellegrini contro il Cska Sofia”.