Osimhen show, la prestazione condita da due gol da attaccante vero ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e non solo: i quotidiani italiani e non, lo celebrano. Ma non è detto, dai social sbuca un fan “particolare”: il figlio di…Luciano Spalletti!

Infatti sul proprio account instagram, Francesco Spalletti, ha immortalato così l’attaccante del Napoli: “Bello sei”.