Del Genio: “Osimhen può ancora migliorare. Malcuit? Vi dico la mia sulla sua partita”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della prestazione degli azzurri di ieri. Di seguito le dichiarazioni: “Bella la prestazione della squadra di Spalletti di ieri contro il Leicester. Osimhen? Può ancora migliorare ed è quello che ci aspettiamo da lui. Le sue caratteristiche migliori sono la forza e la profondità e, a queste, aggiunge anche una buona qualità nelle giocate. Malcuit? Ieri ha fatto la sua partita, non mi aspettavo di èiù anche perchè non giocava da tanto tempo. Dall’altra parte, invece, non mi ha convinto Di Lorenzo che sulla fascia sinistra fa fatica, non è stata una buona scelta”.