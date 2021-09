D’Amico: “Il Napoli è una macchina perfetta. Osimhen? È l’arma segreta”

Andrea D’Amico, intermediario della trattativa di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Tema principale, il valore dell’attaccante nigeriano e non solo.

“Il Napoli è una grande macchina, chi la guida ha grande esperienza. Luciano Spalletti è un vincente, astuto, furbo ed ha una capacità comunicativa sopra la norma. Il Napoli ha tutto per sognare, anche se so che in città siete poco scaramantici. Penso che questa grande squadra abbia le capacità per competere su tutti i fronti, parliamo di una rosa straordinaria. La macchina, ripeto, è veramente perfetta. Ha tutto per trionfare in questa stagione. Ha un organico di prim’ordine. Esplosione Osimhen? Lo abbiamo visto già l’anno scorso cosa è in grado di fare, nonostante il grave infortunio alla spalla e i problemi riscontrati, è stato comunque molto prolifico. È lui l’arma segreta di questo Napoli, un attaccante straordinario. Uno di quelli che riescono sempre a scardinare le difese. Quest’anno c’è tutto per sognare”.