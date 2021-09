Cucchi: “Felice delle parole di Spalletti su Osimhen. Il mio pensiero sull’attaccante”

Riccardo Cucchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Victor Osimhen e di quello che può dare al Napoli. Ecco quanto detto dal giornalista: “Osimhen? Penso da sempre che il Napoli con lui abbia fatto un ottimo colpo e mi fa piacere sentire l’opinione positiva di Spalletti sull’attaccante. L’ho sempre difeso ed è bello vedere che ora sta facendo bene. Secondo me ha le carte in regola per diventare davvero un grandissimo attaccante e sono sicuro che può dare tanto al Napoli”.