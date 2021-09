Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della rosa azzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Napoli? Ha una base forte e sono sicuro che può essere una squadra insidiosa per la lotta scudetto. Manca qualcosa sulla fascia sinistra, però dobbiamo dare i meriti a Giuntoli per l’ottimo affare piazzato, ovvero l’acquisto di Anguissa a un prezzo davvero basso per quello che è il valore del calciatore”.