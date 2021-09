Giuseppe Bruscolotti a “Radio Goal” ha espresso un proprio parere riguardo Victor Osimhen: “Il Napoli ha dimostrato di saper reagire dinanzi alle difficoltà in quest’avvio di stagione, con il Leicester è capitato di nuovo. Osimhen ha fatto due capolavori. Nel Napoli spesso in tanti attaccano e soffocano Osimhen, un calciatore che invece ha bisogno di spazi, come avvenuto in Inghilterra. Spesso è precipitoso, deve affinare la tecnica, su questo può crescere”.