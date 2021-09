Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare dell’attaccante azzurro Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio ufficiale azzurra: “Cristiano Ronaldo rappresenta ormai il passato, se non consideriamo i gol, che quelli continuano ad arrivare, le sue prestazioni sono veramente discutibili. Per questo motivo, io mi aggiungo a quelli che preferiscono Victor Osimhen”.