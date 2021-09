Udinese, Soldati: “Vogliamo continuare a stupire, Spalletti ha un cuore grande”

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dalla sfida tra i friulani ed il Napoli.

Ecco quanto affermato: “Gli azzurri troveranno una squadra che ha ancora voglia di stupire e fare punti, provando a prolungare il più possibile questa striscia positiva. Spalletti? Ha un cuore grande, si ricorda di Udine e fa ancora tanta beneficenza per la nostra città. De Paul al Napoli? Non so se ci sono stati contatti in passato. Gino Pozzo ha fatto sicuramente la scelta migliore, vendendolo ad una squadra che gli piò garantire una grandissima crescita. Gli auguro il meglio in Spagna”.