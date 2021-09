L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione legata al dubbio di formazione, legato al capitano Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano il capitano ha smaltito il problema al ginocchio, ed è pronto a scendere in campo dall’inizio in quel di Leicester. Spalletti dunque non ci penserà e dovrebbe schieralo nell’undici iniziale, conscio che tale partita vale un pezzo di qualificazione diretta agli ottavi di finale.