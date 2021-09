Sky – Zielinski non ce la fa! Pronto Elmas da titolare, resta un altro dubbio: le ultime

Non ce la fa Piotr Zielisnki, per lui in programma solo uno spezzone di gara come accaduto contro la Juventus. Il polacco è ancora al top della forma così come Hirving Lozano, anche se il messicano ha vinto il ballottaggio con Politano. Pronto dunque Elmas come trequartista in quello che sarà, probabilmente, il 4-2-3-1 di Spalletti!

Secondo Sky Sport dunque, l’unico dubbio che attanaglia il tecnico azzurro, è il terzino sinistro. Due le ipotesi: la titolarità di Juan Jesus o di Malcuit, con Di Lorenzo che poi si sposterebbe sulla fascia sinistra, quella lasciata libera da Mario Rui.