Sky – Leicester-Napoli, la probabile formazione di Rodgers: niente turnover, spazio ai titolari

Il Leicester prepara la sfida di questa sera contro il Napoli e Rodgers, tecnico delle Foxes, sembra intenzionato a schierare i titolari.

Infatti, come riportato da Sky Sport, la formazione della squadra inglese dovrebbe essere quella tipo, vista l’importanza della sfida in ottica classifica per il girone di Europa League. E quindi spazio ai titolari, da Soyuncu in difesa fino ad arrivare a Maddison e Vardy in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE

LEICESTER CITY – Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers