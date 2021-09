Scozzafava: “Il Napoli non deve commettere gli errori del passato”

Monica Scozzafava, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Il Corriere dello Sport esprimendosi sul Napoli e la volontà di Luciano Spalletti nel puntare sull’aspetto mentale della squadra.

Ecco quanto affermato: “Sognare va bene, ma Spalletti sa che biosgna restare con i piedi per terra. In passato è capitato tante volte ed è un errore che non va più commesso. La Serie A e l’Europa sono tornei in cui la sorte la costruisci con qualità, concentrazione e professionalità. Non bisogna accontentarsi di un risultato favorevole e nemmeno scoraggiarsi quando qualcosa andrà inevitabilmente storto. L’equilibrio è una bellissima condizione mentale, uno status che il Napoli ha ambito ma tante volte ha creduto di raggiungerlo ma non era così”.