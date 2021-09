Repubblica – Anguissa: “Leicester squadra forte, match intenso…”

L’edizione odierna de La Repubblica, riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Zambo Anguissa, in vista del match di questa sera (ore 21:00) tra Napoli e Leicester.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, pare che il centrocampista partenopeo abbia dichiarato le difficoltà nell’affrontare le “Foxes” di Brendan Rodgers, esaltando le qualità tecniche del club inglese.

Queste le sue parole: “La vera forza degli inglesi è il collettivo e i pericoli per noi potranno arrivare anche da altre parti. Posso dirlo proprio perché li ho affrontati in Premier e li conosco. Prepariamoci per una sfida ad alta intensità, in cui ci sarà bisogno del miglior Napoli“.