Per come era iniziata sembrava che il Napoli fosse destinato a perdere il suo primo match in Europa League. Ma fino a quando l’arbitro non fischia non è davvero finita.

Dopo lo svantaggio di due gol, i partenopei riescono a pareggiare il match con le due reti di Osimhen. L’attaccante nigeriano porta gli azzurri alla conquista di un punto importantissimo in casa della squadra più pericolosa del girone C.