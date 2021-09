Il Roma – Anguissa: “Napoli mi piace, qui è tutto perfetto..”

L’edizione odierna del Il Roma, riporta alcune dichiarazioni fatte dal nuovo giocatore del Napoli, Zambo Anguissa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il centrocampista partenopeo, sia contento di questa sua esperienza nel club azzurro e in Serie A.

Ecco quanto detto: “Sono molto felice di essere qui, tutto è perfetto”.

In seguito, alcune considerazioni in merito la partita di questa sera, in Europa League, contro il Leicester: “È una grande squadra, di grande intensità e li conosco bene. In Italia il calcio è molto più tattico, in Inghilterra c’è maggiore intensità”.