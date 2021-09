Il Mattino – Osimhen attende Leicester-Napoli per sbloccarsi in questa stagione

L’edizione odierna di Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen, in vista della partita di questa sera tra Leicester e Napoli. Secondo il quotidiano l’attaccante nigeriano ha voglia di riscatto, dopo un inizio di stagione non proprio entusiasmante. Il centravanti azzurro proverà questa sera a sbloccarsi nella stagione attuale. Segnando questa sera realizzerà anche il primo gol in maglia azzurra nelle coppe europee alla 4 presenza nella competizione. Tenterà di vincere anche la sfida a distanza con il connazionale Iheneacho.