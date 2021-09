Cristiano Giaretta, ds Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. L’ex ds dell’Udinese ha parlato di Leicester-Napoli e dell’acquisto di Anguissa.

Ecco quanto affermato: “Vedrò sicuramente Leicester-Napoli, sarà una bella gara con due squadre che hanno ottimi giocatori. Gli inglesi sono una squadra ben organizzata con le loro idee. Bisogna stare attenti perché hanno molta qualità ma anche il Napoli può dire la sua. Sarà una gara aperta a qualsiasi scenario dove gli episodi faranno la differenza. Il fatto di aver trattenuto calciatori importanti sarà fondamentale. L’ambiente che troveranno i partenopei sarà incandescente, non ci vuole nemmeno il Green Pass per accedere agli stadi. Spalletti ha a disposizione di base una rosa importante, più i due acquisti arrivati durante il calciomercato. Anguissa? Non mi sorprende è un ottimo giocatore. Qui lo conoscono in tanti, ha praticamente giocato in tutti i campionati importanti tranne la Bundesliga. Cedemmo Chalobah al Fulham per rimpiazzarlo con Anguissa”.