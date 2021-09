Gazzetta – Trombetta: “Seguirò il Napoli a Leicester…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un’intervista rilasciata da Raffaele Trombetta.

L’ambasciatore italiano a Londra, è un sostenitore del Napoli e, questa sera, seguirà la squadra partenopea dalla tribuna del Leicester City Stadium, insieme a suo figlio Alessandro.

Leggendo le sue dichiarazioni, pare che Trombetta stia apprezzando il lavoro del tecnico partenopeo, Luciano Spalletti. Inoltre, ha aggiunto una nota positiva in merito al nuovo centrocampista, Zambo Anguissa.

Queste le sue parole: “La squadra è partita bene, ma non bisogna esaltarsi. Lo Spalletti della Roma regalò emozioni. Mi piaceva nelle interviste: non si nascondeva dietro le parole. Sono contento di vedere il Napoli a Leicester, la città dove mio figlio ha studiato criminologia. Il Leicester è forte, la favola non è stata un exploit isolato. Vardy è un simbolo, ma noi abbiamo Osimhen e un acquisto azzeccato come Anguissa“.