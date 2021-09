Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della sfida in Europa League tra Leicester-Napoli.

Ecco quanto affermato: “Il Liverpool è un caso a parte, ma in Premier League non tutte le squadre mantengono gli stessi ritmi per tutta la partita. Di Lorenzo? Tutto dipende dal tipo di partita che vuoi fare e dal lato dove decidi di attaccare”.