CdS – Spalletti: ” Vogliamo sfide di livello, Leicester squadra di valore…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta alcune dichiarazioni fatte da Luciano Spalletti, prima del fischio d’inizio, in Europa League, tra Napoli e Leicester (questa sera, ore 21:00).

L’allenatore partenopeo, ha tenuto a valorizzare la qualità tecnica del team avversario, esaltandone tecnico (Brendan Rodgers) e rosa.

Qui le sue parole: “Queste sono le partite che ci piacciono. La nostra professione sarà segnata dal comportamento in queste gare. Vogliamo giocare sfide di questo livello, contro avversari importanti come la Juventus, come il Leicester, che Rogers, bravissimo, ha tenuto tra i top club. Siamo al cospetto di una squadra di valore, guidata da un tecnico che merita stima e che sa combinare la pressione e l’ atletismo del loro calcio con le personalizzazioni tattiche che lo caratterizzano. Ma noi vogliamo il risultato più importante in questa Europa League“.

Poi, breve parentesi sulla probabile formazione titolare del Napoli: “Non ci sono ancora troppe tossine da smaltire, siamo appena all’inizio della stagione, e non cambierò troppo, almeno così penso in questo momento, qualcosa varierò ma in

misura contenuta che non arriverà ai quattro-cinque cambi”.