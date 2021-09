CdS – Rodgers: “Napoli da Champions, squadra piena di talenti…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta alcune dichiarazioni fatte da Brendan Rodgers, in vista del match di questa sera (ore 21:00) tra il suo Leicester e il Napoli.

Come si legge sul quotidiano, il tecnico delle “Foxes”, avrebbe affermato che il club azzurro di Luciano Spalletti sia uno dei migliori tra quelli presenti in Europa League, per valore qualitativo della rosa.

Queste le sue parole: “Per me, sono un club da Champions League. Senza dubbio sono uno dei favoriti in Europa League, sono pieni di talento in ogni ruolo. Il Napoli è una grande squadra, lo ha dimostrato negli ultimi anni, spesso in corsa per il

campionato di Serie A. Sono molto pericolosi, ma noi siamo pronti”.

Poi, parentesi sulla partita e sull’allenatore partenopeo: “Ho studiato bene la squadra, e noi pensiamo che Spalletti schiererà il 4-3-3, anche se siamo preparati anche per un 4-2-3-1. È un grandissimo allenatore e può anche sorprenderci o cambiare atteggiamento tattico a partita in corso”.