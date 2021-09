CdM – Tante offerte dalla B per Zanoli: il retroscena

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata su Alessandro Zanoli. Il terzino aveva tante offerte dalla Serie B ma il calciatore ha spinto per restare a Napoli e loo stesso Spalletti ha scommesso tanto su di lui.

Ecco quanto affermato: “Il Millenial azzurro ha avuto tante richieste dalla B, ma ha preferito restare per respirare l’aria della Serie A e giocarsi le sue possibilità. Sognare non costa nulla e Spalletti aspetta l’occasione giusta per lanciarlo in campo visto che si aspetta tanto da lui”.