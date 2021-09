CdM – Svelato il motivo della non convocazione di Mario Rui, le ultime

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla mancata convocazione di Mario Rui per la trasferta di Leicester. Secondo il quotidiano il terzino portoghese dopo aver superato la distorsione alla caviglia, rimediata contro la Juventus, era tornato in gruppo. L’azzurro ieri ha iniziato la seduta di allenamento insieme al gruppo, ma al momento di provare i calci piazzati, ha accusato un leggero fastidio alla caviglia. Ciò ha spinto Spalletti a non convocarlo, per farlo recuperare in vista della trasferta di Udine.