ACCADDE OGGI – Nel 1984 Diego Armando Maradona faceva il suo esordio in Serie A!

Era il 16 settembre del 1984 e in quel Verona-Napoli, stava per iniziare un pezzo di storia per gli azzurri e per tutti gli amanti del calcio. Faceva il suo esordio infatti Diego Armando Maradona! Sono passati ben 37 anni da quel giorno, e la storia recente dei partenopei è ancora ancorata a quell’idolo che portò sul tetto d’Italia, per la prima volta, la squadra dell’allora presidente Ferlaino. La SSC Napoli sui social, ha voluto rendere omaggio al “pibe de oro” con un video con le sue giocate di quel match. L’argentino non riuscì a segnare ne’ a servire un assist ma già in quel match si poteva apprezzare il suo spaventoso talento. Di seguito il post: