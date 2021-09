SSC Napoli – Da domani in vendita i biglietti di Udinese- Napoli per il settore ospiti

Il Napoli ha pubblicato su Twitter alcune notizie importanti sulla sfida contro l’Udinese.

Come si evince dal tweet, sarà possibile avviare la pratica da domani 16 settembre. Cliccando sul link compariranno tutte le informazioni di cui hanno bisogno i tifosi azzurri per guardare i propri beniamini alla Dacia Arena.

🎫 #UdineseNapoli, biglietti settore ospiti in vendita da giovedì 16 settembre. Le informazioni e le modalità per seguire la trasferta in Friuli.



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/5dxSipAPqV