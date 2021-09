Spalletti sul modulo: “La squadra deve saper cambiare a gara in corso. Turnover? Vi spiego”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Leciester-Napoli; di seguito le sue dichiarazioni sul modulo che potrebbe adoperare domani:

“E’ chiaro che noi il 4-3-3 lo abbiamo usato ma bisogna saper fare altre cose durante la stessa partita, e forse all’inizio sarà cosi ma poi la squadra sa invertire i due moduli (4-3-3 e 4-2-3-1) facilmente perchè ci sono giocatori come Anguissa che sanno interpretare benissimo i ruoli come l’interno che può inserirsi o dare equilibrio e sostanza davanti alla linea difensiva. Ci vogliono i calciatori che consentono di poter esibire entrambi i moduli. Turnover? Deve ancora iniziare, da un punto di vista di fatiche fatte non ci sono condizionamenti sulle scelte di formazione. Siamo all’inizio e ciò va fatto in minima parte, non siamo ancora nelle condizioni di fare un turnover totale”.