Sky – Leicester-Napoli, le ultime sulle probabili scelte di Rodgers

C’è molta attesa per l’esordio in Europa League del Napoli contro il Leicester. I due allenatori, Rodgers e Spalletti, hanno parlato nelle rispettive conferenze stampa, con il secondo che ha lasciato trasparire ben poco sulla formazione con cui le Toffeess scenderanno in campo. Ci ha pensato Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, a fare il punto sulla probabile formazione degli inglesi.

Una delle certezze riguarda il modulo, che sarà ancora il 4-2-3-1 visto nelle ultime gare. In mediana ci saranno Tielemans e Maddison, mentre sulla destra agirà l’ex Atalanta Castagne. Davanti è quasi scontata la presenza del bomber Jamie Vardy, ma scalpita anche Patson Daka. In porta è confermatissimo Schmeichel, sebbene Ward speri di avere qualche possibilità in più in Europa League. Ci sono poi diversi dubbi in difesa, dal momento che Amartey, Soyuncu e Vestergaard non hanno dato garanzie finora.