Sky – Ancora tanti dubbi di formazione per Spalletti, in vista del Leicester

Intervenuto in diretta da Castel Volturno, l’inviato di Sky Francesco Modugno ha rilasciato delle dichiarazioni, in merito alla formazione che domani affronterà il Leicester. Il giornalista fa sapere che vi sarebbero ancora tanti dubbi per Spalletti. Il primo riguarda il sostituto di Mario Rui. Vi è un ballottaggio tra Malcuit e Juan Jesus, ma occhio alla sorpresa Zanoli, con Di Lorenzo che in quel caso scalerebbe sull’out mancino. Un altro ballottaggio è tra Manolas e Rramhani, con il kosovaro in vantaggio. In attacco dovrebbero esserci Osimhen, Lozano e uno tra Insigne e Politano.