Repubblica – Tanti cambi rispetto alla sfida contro la Juventus

Il Napoli che affronterà il Leicester sarà diverso da quello che ha battuto la Juventus quattro giorni fa.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, sono previsti i seguenti cambi di formazione: Rrahmani, Lozano, Zielinski e Juan Jesus dovrebbero scendere in campo già dal primo minuto in linea ufficiosa. Potrebbe esserci spazio anche per Ounas dall’inizio, magari ancora nel ruolo di trequartista o in quello di esterno sinistro nel 4-2-3-1 dietro l’unica punta. Ancora diverse valutazioni sono in corso.

Spalletti sta valutando bene il da farsi e a breve dovrebbe sciogliere anche le ultime riserve.