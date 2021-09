Renica: “De Laurentiis deve osare di più, anche rischiando di fallire”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha parlato a Radio Punto Nuovo del Napoli e di Aurelio De Laurentiis:

“Quale sarà la griglia della Serie A? Stiamo all’inizio, è difficile fare una previsione, ci sono 5-6 squadre che lottano e bisogna fare attenzione al Milan che sta più in forma ma Pioli deve fare attenzione ai cali che le sue squadre ogni tanto hanno. La Juve non è morta me se commette altri passi falsi rischia di tirarsi già fuori dalla lotta scudetto perché c’è più competitività. Quante colpe ha De Laurentis? De Laurentis fa quel che può, ma ogni tanto dovrebbe fare qualcosa in più anche rischiando il fallimento ma c’è la nuova generazione che ha voglia di vincere e ancora non ha visto vincere uno scudetto“.